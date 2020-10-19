Мітинг у Смілі. Фото: «Суспільне»

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Мітинг проти карантинних обмежень влаштували мешканці міста Сміла Черкаської області.

Під будівлею міської ради 19 жовтня зібралися мешканці, які виступають проти карантинних обстежень, які передбачає «червона» зона. У демонстрації брали участь близько сотні осіб. Жителі просять владу не закривати дитячі садки. Про це повідомляє «Суспільне».

Крім того, у мітингу брали участь і місцеві підприємці, які вимагали не забороняти їм працювати. Міська влада пообіцяла вирішити це питання на спеціальному засіданні.

Як розповів заступник міського голови Сміли Павло Кондратенко, міська комісія змогла домовитися з державною комісією, щоб в місті не зупиняли рух залізничного транспорту. Також у місті не скасовуватимуть регулярні та нерегулярні автобусні перевезення. Всі інші карантині обмеження у райцентрі діятимуть.

Раніше повідомлялося, що Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці судитимуться з Кабінетом міністрів через коронавірусний карантин. Чиновники не згодні з тим, що потрібно закривати навчальні заклади та зупиняти громадський транспорт через пандемію коронавірусу.

З сьогоднішнього дня, 19 жовтня, запрацювали нові карантинні зони. Аж вісім обласних центрі опинилися в найсуворішій, «червоній» зоні.