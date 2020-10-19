Митинг в Смеле. Фото: «Общественное»

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Митинг против карантинных ограничений устроили жители города Смела Черкасской области.

Под зданием городского совета 19 октября собрались жители, выступающие против карантинных обследований, которые предусматривает «красная» зона. В демонстрации участвовали около сотни человек. Жители просят власти не закрывать детские сады. Об этом сообщает «Общественное».

Кроме того, в митинге принимали участие и местные предприниматели, которые требовали не запрещать им работать. Городские власти пообещали решить этот вопрос на специальном заседании.

Как рассказал заместитель городского головы смелы Павел Кондратенко, городская комиссия смогла договориться с государственной комиссией, чтобы в городе не останавливали движение железнодорожного транспорта. Также в городе не будут отменять регулярные и нерегулярные автобусные перевозки. Все остальные карантинные ограничения в райцентре будут действовать.

Ранее сообщалось, что Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы будут судиться с Кабинетом министров из-за коронавирусного карантина. Чиновники не согласны с тем, что нужно закрывать учебные заведения и останавливать общественный транспорт из-за пандемии коронавируса.

С сегодняшнего дня, 19 октября, заработали новые карантинные зоны. Аж восемь областных центре оказались в строжайшей, «красной» зоне.