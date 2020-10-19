Зґвалтування школярки на Київщині. Фото: pravda.com.ua

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Зґвалтування неповнолітньої сталося на Київщині, поліція вже повідомила зловмиснику про підозру. 26-річний підозрюваний проживав приїхав на Київщину на заробітки.

Про зґвалтування 14-річної доньки заявила жителька Вишгородського району. Повідомляє поліція Київської області.

Як виявилося, хлопець познайомився з неповнолітньою дівчиною влітку цього року.

Кілька днів тому молодик прийшов у гості до школярки. Того дня, за версією поліції, вони пили слабоалкогольні напої. Підозрюваний скористався безпорадністю дівчини та зґвалтував її.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. За це передбачено позбавлення волі від семи до дванадцяти років.

Чоловіку вже повідомили про підозру, запобіжний захід для нього обере суд.

Нагадаємо, що після зґвалтування в Кагарлику міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував проходження усіма кандидатами у поліцейські додаткового психологічного обстеження щодо виявлення прихованих ознак агресії та девіантної поведінки.