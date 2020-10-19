Ракурсhttps://racurs.ua/
Изнасилование школьницы на Киевщине
Изнасилование школьницы на Киевщине — стали известны подробностиhttps://racurs.ua/n145314-iznasilovanie-shkolnicy-na-kievschine-stali-izvestny-podrobnosti.htmlРакурс
Изнасилование несовершеннолетней произошло в Киевской области, полиция уже сообщила злоумышленнику о подозрении. 26-летний подозреваемый приехал в Киевскую область на заработки.
Об изнасиловании 14-летней дочери заявила жительница Вышгородского района. Сообщает полиция Киевской области.
Как оказалось, парень познакомился с несовершеннолетней девушкой летом этого года.
Несколько дней назад молодой человек пришел в гости к школьнице. В тот день, по версии полиции, они пили слабоалкогольные напитки. Подозреваемый воспользовался беспомощностью девушки и изнасиловал ее.
Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За это предусмотрено лишение свободы от семи до двенадцати лет.
Мужчине уже сообщили о подозрении, меру пресечения для него изберет суд.
Напомним, после изнасилования в Кагарлыке министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал прохождение всеми кандидатами в полицейские дополнительного психологического обследования по выявлению скрытых признаков агрессии и девиантного поведения.
.