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Изнасилование школьницы на Киевщине

Изнасилование школьницы на Киевщине — стали известны подробности

19 окт 2020, 17:26
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Изнасилование несовершеннолетней произошло в Киевской области, полиция уже сообщила злоумышленнику о подозрении. 26-летний подозреваемый приехал в Киевскую область на заработки.

Об изнасиловании 14-летней дочери заявила жительница Вышгородского района. Сообщает полиция Киевской области.

Как оказалось, парень познакомился с несовершеннолетней девушкой летом этого года.

Несколько дней назад молодой человек пришел в гости к школьнице. В тот день, по версии полиции, они пили слабоалкогольные напитки. Подозреваемый воспользовался беспомощностью девушки и изнасиловал ее.

Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За это предусмотрено лишение свободы от семи до двенадцати лет.


Мужчине уже сообщили о подозрении, меру пресечения для него изберет суд.

Напомним, после изнасилования в Кагарлыке министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал прохождение всеми кандидатами в полицейские дополнительного психологического обследования по выявлению скрытых признаков агрессии и девиантного поведения.


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