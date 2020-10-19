Председателя сельсовета поймали на взятке. Фото: Офис генпрокурора

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Ракурс

Председатель сельского совета в Хмельницкой области «погорел» на взятке.

Чиновник из Изяславского района требовал и получил 15 тыс. долл. от местного жителя. За эту сумму глава сельсовета обещал предоставить разрешение на изготовление технической документации о передаче в частную собственность земельного участка площадью 10 га. Задержали коррупционера 19 октября в помещении сельского совета во время получения взятки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Если вину чиновника докажут, то он может получить от пяти до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества. Ожидается, что председателю сельсовета сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Напомним, на минувшей неделе в Луганской области правоохранители задержали первого заместителя городского головы во время получения взятки. Чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в 46 тыс. грн. За эти деньги он обещал предпринимателю победу в тендере.