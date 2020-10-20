У Зеленского отреагировали на решение суда по книге о Стусе. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n145327-medvedchuk-protiv-knigi-o-stuse-u-zelenskogo-udivleny-i-prinyali-reshenie-suda-k-svedeniu.html

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Решение Дарницкого районного суда Киева относительно книги «Дело Василия Стуса» в Офисе президента приняли к сведению.

Также на Банковой приняли к сведению заявления автора книги Вахтанга Кипиани и представителей издательства о намерении подать апелляцию. У Зеленского удивлены некоторыми формирования в решении суда, но подчеркнули, что независимость судебной ветви власти не ставится под сомнение. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Представители главы государства согласились что Виктор Медведчук является участником настоящего процесса над Стусом, а не просто художественным персонажем.

Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела. То есть сугубо документальная основа книги не вызывает малейших сомнений. Итак, именно по этой логике книги, Медведчук В. В. является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто «персонажем произведения». Поведение участника проанализировано исключительно на основании документально зафиксированных фактов, которые не являются продуктом литературного творчества авторов и литературным вымыслом, — заявили у Зеленского.

В Офисе президента отметили, что цензура в Украине прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией. Отметили, что «проработка материалов истории нашего народа, в том числе с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться через эмоции отдельных участников событий прошлого».

Напомним, Дарницкий районный суд в Киеве запретил распространение книги о Василии Стусе по иску лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Также суд решил, что автор книги Вахтанг Кипиани и издательство Vivat заплатят 860 грн в пользу нардепа.

В «Центре противодействия коррупции» заявили, что упоминать Медведчука в книге о Стусе запретила судья Марина Заставенко, которая имеет связи в самопровозглашенной Донецкой народной республике.