20 октября отмечают Всемирный день повара и праздник Сергея Зимнегоhttps://racurs.ua/n145325-20-oktyabrya-otmechaut-vsemirnyy-den-povara-i-prazdnik-sergeya-zimnego.htmlРакурс
20 октября православная церковь чтит память преподобного Сергия Печерского. В народе этот день называют Сергея Зимнего.
В народе бытовал обряд, что печь в доме должен был растопить самый младший в семье — тогда тепло и уют останутся в доме на всю зиму. Замужние женщины в этот день должны надевать на голову новый платок, купленный мужем, и так ходить целый день. Не стоило хозяйке в этот день работать с тестом. Наши предки верили, что выпекание может привести к несчастью.
Народные приметы на 20 октября:
- Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится еще три недели.
- Если луна бледная и мутная, то жди снега и мороза.
- Если выпал снег, а с деревьев еще не все листья облетели, зима будет поздней.
20 октября в мире отмечают День повара и кулинара. Этот праздник учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.
Кроме того, 20 октября отмечают Международный день авиадиспетчера, Всемирный день статистики, День информационного перезагрузки и День фармацевта или аптекаря.
20 октября в истории:
- 1803 год — Сенат США ратифицировал покупку штата Луизиана.
- 1868 год — в Киеве создали первый в Украине частный коммерческий банк.
- 1924 год — в Харькове открыли первую в Украине радиостанцию.
- 1944 год — состоялся первый боевой вылет японских камикадзе.
- 1959 год — Степана Бандеру похоронили на Мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.
Напомним, 19 октября в Украине православные верующие отмечали праздник покровителя болгарского народа святого Ивана Рыльского и почитали апостола Фому.