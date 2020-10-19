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Ракурс
Всемирный день повара отмечают 20 октября. Фото: proforientator.ru

20 октября отмечают Всемирный день повара и праздник Сергея Зимнего

19 окт 2020, 22:53
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20 октября православная церковь чтит память преподобного Сергия Печерского. В народе этот день называют Сергея Зимнего.

В народе бытовал обряд, что печь в доме должен был растопить самый младший в семье — тогда тепло и уют останутся в доме на всю зиму. Замужние женщины в этот день должны надевать на голову новый платок, купленный мужем, и так ходить целый день. Не стоило хозяйке в этот день работать с тестом. Наши предки верили, что выпекание может привести к несчастью.

Народные приметы на 20 октября:

  • Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится еще три недели.
  • Если луна бледная и мутная, то жди снега и мороза.
  • Если выпал снег, а с деревьев еще не все листья облетели, зима будет поздней.

20 октября в мире отмечают День повара и кулинара. Этот праздник учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.

Кроме того, 20 октября отмечают Международный день авиадиспетчера, Всемирный день статистики, День информационного перезагрузки и День фармацевта или аптекаря.


20 октября в истории:

  • 1803 год — Сенат США ратифицировал покупку штата Луизиана.
  • 1868 год — в Киеве создали первый в Украине частный коммерческий банк.
  • 1924 год — в Харькове открыли первую в Украине радиостанцию.
  • 1944 год — состоялся первый боевой вылет японских камикадзе.
  • 1959 год — Степана Бандеру похоронили на Мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.

Напомним, 19 октября в Украине православные верующие отмечали праздник покровителя болгарского народа святого Ивана Рыльского и почитали апостола Фому.

Источник: Ракурс


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