Всемирный день повара отмечают 20 октября. Фото: proforientator.ru

https://racurs.ua/n145325-20-oktyabrya-otmechaut-vsemirnyy-den-povara-i-prazdnik-sergeya-zimnego.html

Ракурс

20 октября православная церковь чтит память преподобного Сергия Печерского. В народе этот день называют Сергея Зимнего.

В народе бытовал обряд, что печь в доме должен был растопить самый младший в семье — тогда тепло и уют останутся в доме на всю зиму. Замужние женщины в этот день должны надевать на голову новый платок, купленный мужем, и так ходить целый день. Не стоило хозяйке в этот день работать с тестом. Наши предки верили, что выпекание может привести к несчастью.

Народные приметы на 20 октября:

Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится еще три недели.

Если луна бледная и мутная, то жди снега и мороза.

Если выпал снег, а с деревьев еще не все листья облетели, зима будет поздней.

20 октября в мире отмечают День повара и кулинара. Этот праздник учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.

Кроме того, 20 октября отмечают Международный день авиадиспетчера, Всемирный день статистики, День информационного перезагрузки и День фармацевта или аптекаря.

20 октября в истории:

1803 год — Сенат США ратифицировал покупку штата Луизиана.

1868 год — в Киеве создали первый в Украине частный коммерческий банк.

1924 год — в Харькове открыли первую в Украине радиостанцию.

1944 год — состоялся первый боевой вылет японских камикадзе.

1959 год — Степана Бандеру похоронили на Мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.

Напомним, 19 октября в Украине православные верующие отмечали праздник покровителя болгарского народа святого Ивана Рыльского и почитали апостола Фому.