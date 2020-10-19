Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Всесвітній день кухаря відзначають 20 жовтня. Фото: proforientator.ru

20 жовтня відзначають Всесвітній день кухаря та свято Сергія Зимового

19 жов 2020, 22:53
999

20 жовтня православна церква вшановує пам’ять преподобного Сергія Печерського. У народі цей день називають Сергія Зимового.

У народі побутував обряд, що піч у домі мав розтопити наймолодший у сім’ї — тоді тепло і затишок залишаться в хаті на всю зиму. Заміжні жінки цього дня винні надягати на голову нову хустку, куплену чоловіком, і так ходити цілий день. Не варто було господині цього дня працювати з тістом. Наші пращури вірили, що випікання може призвести до нещастя.

Народні прикмети на 20 жовтня:

  • Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.
  • Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.
  • Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.

20 жовтня у світі відзначають День кухаря та кулінара. Це свято засноване в 2004 році за ініціативою Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств.

Крім того, 20 жовтня відзначають Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день статистики, День інформаційного перезавантаження та День фармацевта або День аптекаря.


20 жовтня в історії:

  • 1803 рік — Сенат США ратифікував покупку штату Луїзіана.
  • 1868 рік — у Києві створили перший в Україні приватний комерційний банк.
  • 1924 рік — у Харкові відкрили першу в Україні радіостанцію.
  • 1944 рік — відбувся перший бойовий виліт японських камікадзе.
  • 1959 рік — Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф.

Нагадаємо, 19 жовтня в Україні православні віряни відзначали свято покровителя болгарського народу святого Івана Рильського та шанували апостола Фому.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів