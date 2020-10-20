У Зеленського відреагували на рішення суду щодо книги про Стуса. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n145327-medvedchuk-proty-knygy-pro-stusa-u-zelenskogo-zdyvovani-i-vzyaly-rishennya-sudu-do-vidoma.html

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Рішення Дарницького районного суду Києва щодо книги «Справа Василя Стуса» в Офісі президента взяли до відома.

Також на Банковій взяли до відома заяви автора книги Вахтанга Кіпіані та представників видавництва про намір подати апеляцію. У Зеленського здивовані деякими формування в рішенні суду, але наголосили, що незалежність судової гілки влади не ставиться під сумнів. Про це повідомила прес-служба ОП.

Представники глави держави погодилися що Віктор Медведчук є учасником справжнього процесу над Стусом, а не просто художнім персонажем.

Більшу частину змісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи. Тобто суто документальна основа книжки не викликає найменших сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги, Медведчук В. В. є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії, а не просто «персонажем твору». Поведінка учасника проаналізована виключно на підставі документально зафіксованих фактів, які не є продуктом літературної творчості авторів і літературною вигадкою, — заявили у Зеленського.

В Офісі президента наголосили, що цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. Зазначили, що «опрацювання матеріалів історії нашого народу, зокрема за допомогою інструментів публіцистики, не можуть обмежуватися через емоції окремих учасників подій минулого».

Нагадаємо, Дарницький районний суд у Києві заборонив розповсюдження книги про Василя Стуса за позовом лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука. Також суд вирішив, що автор книги Вахтанг Кіпіані та видавництво Vivat заплатять 860 грн на користь нардепа.

У «Центрі протидії корупції» заявили, що згадувати Медведчука в книзі про Стуса заборонила суддя Марина Заставенко, яка має зв’язки в самопроголошеній Донецькій народній республіці.