Зеленский «загипнотизировал» в Раде «слугу» Третьякову, скриншот видео

https://racurs.ua/n145350-zelenskiy-zagipnotiziroval-v-rade-slugu-tretyakovu-video.html

Ракурс

Послание президента Владимира Зеленского к Верховной Раде странно повлияло на народного депутата Галину Третьякову. Во время речи президента в парламенте 20 октября глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов вела себя нестандартно.

Как свидетельствует видео, обнародованное на странице парламентского фотожурналиста Яна Доброносова, нардеп сидела в первом ряду от трибуны и раскачивалась вперед и назад в такт словам президента. В это время глава государства отчитывался именно об осуществлении социальных инициатив. Коллеги рядом гораздо спокойнее реагировали на слова Зеленского.

Когда согласен с президентом, с каждым словом, — подписал видео Доброносов.



Напомним, что ранее Третьякова несколько раз оказывалась в центре скандалов в парламенте.

Например, нардеп-«слуга» заявила, что выплачивать безработным социальную помощь нецелесообразно, поскольку в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «низкого качества».