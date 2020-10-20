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Ракурс
Зеленский «загипнотизировал» в Раде «слугу» Третьякову, скриншот видео

Зеленский «загипнотизировал» в Раде «слугу» Третьякову (ВИДЕО)

20 окт 2020, 15:13
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Послание президента Владимира Зеленского к Верховной Раде странно повлияло на народного депутата Галину Третьякову. Во время речи президента в парламенте 20 октября глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов вела себя нестандартно.

Как свидетельствует видео, обнародованное на странице парламентского фотожурналиста Яна Доброносова, нардеп сидела в первом ряду от трибуны и раскачивалась вперед и назад в такт словам президента. В это время глава государства отчитывался именно об осуществлении социальных инициатив. Коллеги рядом гораздо спокойнее реагировали на слова Зеленского.

Когда согласен с президентом, с каждым словом, — подписал видео Доброносов.


Напомним, что ранее Третьякова несколько раз оказывалась в центре скандалов в парламенте.

Например, нардеп-«слуга» заявила, что выплачивать безработным социальную помощь нецелесообразно, поскольку в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «низкого качества».

Источник: Ракурс


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