Ты недоразумение, а не президент — в Раде жестко ответили на послание Зеленского (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145347-ty-nedorazumenie-a-ne-prezident-v-rade-jestko-otvetili-na-poslanie-zelenskogo-video.htmlРакурс
Послание президента Владимира Зеленского в Верховную Раду возмутило часть народных депутатов.
Глава государства покинул зал под крики «Ганьба!» от нескольких представителей оппозиционных партий. Впоследствии во время выступлений нардепов Зеленскому досталось за отсутствие стратегического видения в послании. Особенно жестко оппонировала президенту Виктория Сюмар из фракции «Европейская солидарность».
Коллега Петра Порошенко раскритиковала послание Зеленского, поскольку тот якобы «цинично хвастался достижениями, к которым не имеет никакого отношения».
Я много цинизма видела в этой Раде, но такого цинизма, честно скажу, не видела еще ни разу. Я увидела банального пиарщика и циника, который на всем святом умеет только пиариться. Он ообращается к стране на «ты», я тоже скажу.
Ты рассказываешь о Крыме, ты рассказываешь о 2014-м. Ты где был в 2014 году? Ты сколько отвоевал метров украинской земли? У тебя есть армия, которой не было в 2014 году. Ты отдал хоть один приказ о наступлении? Ты отступил, — заявила Сюмар с трибуны парламента.
По ее мнению, президент должен сказать, куда движется страна — в Европу, в Россию, или простаивает?
Сюмар обвинила президента в отчитывании за чужие достижения, например, развитие ракетной программы, которую опекал ранее секретарь СНБО Александр Турчинов.
Ты рассказываешь о силовиках, которыми ты запугиваешь оппозицию, потому что ты боишься Порошенко, — заявила нардеп из «ЕС».