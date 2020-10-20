Ты недоразумение, а не президент — в Раде жестко ответили на послание Зеленского, фото — "ЕС"

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Послание президента Владимира Зеленского в Верховную Раду возмутило часть народных депутатов.

Глава государства покинул зал под крики «Ганьба!» от нескольких представителей оппозиционных партий. Впоследствии во время выступлений нардепов Зеленскому досталось за отсутствие стратегического видения в послании. Особенно жестко оппонировала президенту Виктория Сюмар из фракции «Европейская солидарность».

Коллега Петра Порошенко раскритиковала послание Зеленского, поскольку тот якобы «цинично хвастался достижениями, к которым не имеет никакого отношения».

Я много цинизма видела в этой Раде, но такого цинизма, честно скажу, не видела еще ни разу. Я увидела банального пиарщика и циника, который на всем святом умеет только пиариться. Он ообращается к стране на «ты», я тоже скажу. Ты рассказываешь о Крыме, ты рассказываешь о 2014-м. Ты где был в 2014 году? Ты сколько отвоевал метров украинской земли? У тебя есть армия, которой не было в 2014 году. Ты отдал хоть один приказ о наступлении? Ты отступил, — заявила Сюмар с трибуны парламента.

По ее мнению, президент должен сказать, куда движется страна — в Европу, в Россию, или простаивает?

Сюмар обвинила президента в отчитывании за чужие достижения, например, развитие ракетной программы, которую опекал ранее секретарь СНБО Александр Турчинов.