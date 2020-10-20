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Ракурс
Пандемия COVID-19 может снизить явки на местных выборах на 20%. Фото: Мост

Явка на местных выборах может уменьшиться на 20% из-за коронавируса (ИНФОГРАФИКА)

20 окт 2020, 14:09
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Эпидемия коронавируса может помешать некоторым украинцам проголосовать на местных выборах.

Планируют принять участие в голосовании 61% украинцев. Еще 18% затрудняются с ответом, 7% — возможно примут участие, а 13% заявили, что их участие маловероятно. Но ситуация с явкой может ухудшиться из-за пандемии. В таком случае явка изменится на 20%. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Оказалось, что в случае обострения ситуации с COVID-19 готовность принять участие в выборах подтвердили 51%. Еще 21% колеблются, а 9% — возможно придут на участки. Участие еще 17% опрошенных маловероятно.

Соцопрос показал, что 58% избирателей уже знают, кому будут отдавать голос, а 40% респондентов не определились. Обязательно придут на участки 73% опрошенных.

Социологи утверждают, что за последние 14 дней увеличилось количество тех, кто готов прийти на участки даже в случае обострения эпидемии.

Пандемия COVID-19 может снизить явки на местных выборах на 20%. Инфографика: «Рейтинг»


Пандемия COVID-19 может снизить явки на местных выборах на 20%. Инфографика: «Рейтинг»

Напомним, в день местных выборов 25 октября состоится всенародный опрос президента Украины Владимира Зеленского. Результаты социологического исследования свидетельствуют, что результатам опроса не будет доверять 41% украинцев, а 43% будут верить этим результатам.

Источник: Ракурс


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