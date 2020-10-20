В США девушку признали мертвой. Фото: korrespondent.net

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Ракурс

В США в августе в пригороде Детройта, штат Мичиган, врачи констатировали смерть 20-летней Тайши Бошамп. Через несколько часов в похоронном бюро обнаружили, что она жива.

Девушка умерла в воскресенье, 18 октября, в детской больнице после восьми недель в коме. Об этом сообщает The New York Times.

Тайша родилась с детским церебральным параличом (ДЦП). Испытания девушки начались 23 августа, когда ее семья вызвала скорую помощь из-за проблем с дыханием.

Четверо фельдшеров, приехавших на вызов, в течение 30 минут пытались реанимировать девушку, но она не подавала признаков жизни. Тогда фельдшеры вызвали врача отделения неотложной помощи. Он констатировал смерть на основании информации, предоставленной по телефону.

Позже тело девушки отвезли в похороное бюро, где работник, который готовился бальзамировать ее тело, увидел, что она дышит и открыла глаза. Только тогда девушку госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Адвокат семьи рассказал, что Тайша умерла в результате «гипоксического повреждения мозга», что случается, когда мозг лишен кислорода. Она не получала кислорода в течение четырех часов.

Нашу любимую Тайшу снова объявляют мертвой, но на этот раз она не вернется, — говорится в заявлении семьи Бошамп.

Семья подала иск на 50 млн долл. против города Саутфилд и четырех фельдшеров пожарной части, приехавших на вызов.

В пожарной части в августе заявляли, что фельдшеры выполнили все необходимые процедуры во время работы. У фельдшеров аннулировали лицензию и отправили в отпуска.

Напомним, в Вашингтоне напротив Белого дома — резиденции президента США активисты установили 20 тыс. стульев. Каждый стул символизирует 10 умерших от коронавируса.