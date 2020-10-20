У США дівчину визнали мертвою. Фото: korrespondent.net

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Ракурс

У США в серпні в передмісті Детройта, штат Мічиган, лікарі констатували смерть 20-річної Тайші Бошамп. Через кілька годин в похоронному бюро виявили, що вона жива.

Вона померла в неділю, 18 жовтня, в дитячій лікарні після восьми тижнів у комі. Про це повідомляє The New York Times.

Дівчина народилася з дитячим церебральним паралічем (ДЦП). Випробування дівчини почалися 23 серпня, коли її сім’я викликала швидку допомогу, бо у неї почалися проблеми з диханням.

Четверо фельдшерів, які приїхали на виклик, протягом 30 хвилин намагались реанімувати дівчину, але вона не подавала ознак життя. Тоді фельдшери викликали лікаря відділення невідкладної допомоги, який констатував смерть на підставі інформації, наданої телефоном.

Пізніше тіло дівчини відвезли до похороного бюро, де працівник, який готувався бальзамувати її тіло, побачив, що вона дихає і відкрила очі. Лише тоді її госпіталізували та під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

Адвокат родини розповів, що Тайша померла в результаті «гіпоксичного пошкодження мозку», що трапляється, коли мозок позбавлений кисню. Вона не отримувала кисню протягом чотирьох годин.

Нашу улюблену Тайшу вдруге оголошують мертвою, але цього разу вона не повернеться, — йдеться у заяві родини Бошамп.

Сім’я подала позов на 50 млн. дол. проти міста Саутфілд та чотирьох фельдшерів пожежної частини, які приїхали на виклик.

У пожежній частині у серпні заявляли, що фельдшери виконали всі необхідні процедури під час роботи. Попри це у фельдшерів анулювали ліцензію та відправили у відпустки.

Нагадаємо, у Вашингтоні навпроти Білого дому — резиденції президента США активісти встановили 20 тис. порожніх стільців. Кожен стілець символізує 10 померлих від коронавірусу.