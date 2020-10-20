Пандемія COVID-19 може знизити явки на місцевих виборах на 20%. Фото: Міст

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Ракурс

Епідемія коронавірусу може завадити деяким українцям проголосувати на місцевих виборах.

Планують взяти участь в голосуванні 61% українців. Ще 18% вагаються з відповіддю, 7% — можливо візьмуть участь, а 13% заявили, що їх участь малоймовірна. Але ситуація з явкою може погіршитися через пандемію. В такому разі явка зміниться на 20%. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Виявилося, що у разі загострення ситуації з COVID-19 готовність взяти участь у виборах підтвердили 51%. Ще 21% вагаються, а 9% — можливо прийдуть на дільниці. Участь ще 17% опитаних малоймовірна.

Соцопитування показало, що 58% виборців вже знають, кому віддаватимуть голос, а 40% респондентів не визначилися. Обов’язково прийдуть на дільниці 73% опитаних.

Соціологи стверджують, що за останні 14 днів збільшилася кількість тих, хто готовий прийти на дільниці навіть у разі загострення епідемії.

Нагадаємо, у день місцевих виборів 25 жовтня відбудеться всенародне опитування президента України Володимира Зеленського. Результати соціологічного дослідження свідчать, що результатам опитування не довірятиме 41% українців, а 43% віритимуть цим результатам.