Ти непорозуміння, а не президент — в Раді жорстко відповіли на послання Зеленського, фото — "ЄС"

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Послання президента Володимира Зеленського до Верховної Ради обурило частину народних депутатів.

Глава держави залишив залу під крики «Ганьба!» від кількох представників опозиційних партій. Згодом під час виступів нардепів Зеленському дісталося за відсутність стратегічного бачення у зверненні. Особливо жорстко опонувала президенту Вікторія Сюмар із фракції «Європейська солідарність».

Колега Петра Порошенка розкритикувала послання Зеленського, оскільки той «цинічно хвалився досягненнями, до яких не має жодного стосунку».

Я багато цинізму бачила в цій Раді, але такого цинізму, чесно скажу, не бачила ще ні разу. Я побачила банального піарщика і циніка, який на всьому святому вміє тільки піаритись. Він каже до країни на «ти», я теж скажу. Ти розказуєш про Крим, ти розказуєш про 2014 рік — ти де був у 2014 році? Ти скільки відвоював метрів української землі? В тебе є армія, якої не було у 2014 році. Ти віддав хоч один наказ про наступ? Ти відступив, — заявила Сюмар з трибуни парламенту.

На її думку, президент мав би сказати, куди рухається країна — в Європу, у Росію, чи простоює?

Сюмар звинуватила президента у звітуванні чужими здобутками, наприклад, розвитком ракетної програми, якою опікувався раніше секретар РНБО Олександр Турчинов.