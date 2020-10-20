Правила поведения на избирательном участке напомнили украинцам. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Местные выборы в Украине в 2020 году впервые в истории пройдут в период пандемии.

Украинцам не стоит не только забывать правила поведения на избирательном участке, но и соблюдать противоэпидемиологические правила. Основные правила поведения на избирательном участке в день голосования 25 октября гражданам напомнила гражданская сеть ОПОРА. Памятка избирателю опубликована на ее сайте.

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00, надо не забыть паспорт гражданина Украины. Бюллетень надо взять только от двух членов комиссии за подходящим для вашего адреса столом на избирательном участке.

В кабинке для голосования может находиться только один человек, исключением является лишь голосование избирателя с инвалидностью, но, если это не кандидат. Бюллетень избиратель тоже должен заполнить самостоятельно, а фото или видеосъемка в кабинке запрещена. Фото на память можно сделать на избирательном участке, но если бюллетень будет сложен.

Запрещается:

передавать свой бюллетень другим лицам и брать бюллетеней для голосования вместо друга или родственника;

рвать, не кромсать и уничтожать бюллетень;

выносить бюллетень за пределы участка;

агитировать за или против любого кандидата или партию на избирательном участке.

Из-за пандемии коронавируса Кабмин утвердил противоэпидемические меры во время местных выборов. Избирателям рекомендуют прийти на участок в маске, а до и после посещения участка воспользоваться антисептиком. На выборы лучше взять свою ручку, а на самом участке стоит соблюдать социальную дистанцию. Членам комиссий стоит продемонстрировать свой паспорт, но не передавать его в чужие руки.

Также избирателям рекомендуют оставить несовершеннолетних детей и животных дома, а в случае выявления повышенной температуры проголосовать в изолированной кабинке и воспользоваться отдельным ящиком.

Избирателям, находящимся на самоизоляции до 20.00 23 октября надо подать в участок заявление со справкой о голосовании по месту пребывания.

Напомним, в Центральной избирательной комиссии объяснили, как заполнить бюллетень на местных выборах.