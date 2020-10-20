Правила поведінки на виборчій дільниці нагадали українцям. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n145349-pam-yatka-vyborcu-pravyla-povedinky-na-vyborchiy-dilnyci-video.html

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Місцеві вибори в Україні у 2020 році вперше в історії пройдуть у період пандемії.

Українцям не варто не лише забувати правила поведінки на виборчій дільниці, але й дотримуватися протиепідеміологічних правил. Основні правила поведінки на виборчій дільниці в день голосування 25 жовтня громадянам нагадала громадянська мережа ОПОРА. Пам’ятка виборцю опублікована на її сайті.

Виборчі дільниці будуть відчиненими з 8.00 до 20.00, треба не забути паспорт громадянина України. Бюлетень треба взяти лише від двох членів комісії за відповідним для вашої адреси столом на виборчій дільниці.

У кабінці для голосування може перебувати лише одна особа, виключенням є лише голосування виборця з інвалідністю, але, якщо це не кандидат. Бюлетень виборець теж має заповнити самостійно, а фото чи відеозйомка у кабінці заборонена. Фото на згадку можна зробити на виборчій дільниці, але якщо бюлетень буде складеним.

Забороняється:

передавати свій бюлетень іншим особам та брати бюлетенів для голосування замість друга чи родича;

рвати, не шматувати та знищувати бюлетень;

виносити бюлетень за межі дільниці;

агітувати за чи проти будь-якого кандидата чи партію на виборчій дільниці.

Через пандемію коронавірусу Кабмін затвердив протиепідемічні заходи під час місцевих виборів. Виборцям рекомендують прийти на дільницю в масці, а до та після відвідування дільниці скористатися антисептиком. На вибори краще взяти свою ручку, а на самій дільниці варто дотримуватись соціальної дистанції. Членам комісій варто продемонструвати свій паспорт, але не передавати його до чужих рук.

Також виборцям рекомендують залишити неповнолітніх дітей та тварин вдома, а в разі виявлення підвищеної температури проголосувати в ізольованій кабінці й скористатись окремою скринькою.

Виборцям, які перебувають на самоізоляції до 20.00 23 жовтня треба подати до дільниці заяву із довідкою про голосування за місцем перебування.

Нагадаємо, в Центральній виборчій комісії пояснили, як заповнити бюлетень на місцевих виборах.