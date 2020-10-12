Як заповнити бюлетень на місцевих виборах, пояснила ЦВК — місцеві вибори 2020

Як заповнити бюлетень на місцевих виборах — роз’яснення ЦВК

https://racurs.ua/ua/n145040-yak-zapovnyty-buleten-na-miscevyh-vyborah-roz-yasnennya-cvk.html

Ракурс

Як заповнювати бюлетень на місцевих виборах 2020 року, щоб не помилитися, пояснили у Центральній виборчій комісії. Зокрема, на засідання ЦВК 10 жовтня була ухвалена постанова, якою затверджувалося офіційне Роз’яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів.

Цю постанову мали отримати органи ведення Держреєстру виборців та Територіальні виборчі комісії.

«Ракурс» публікує офіційне Роз’яснення ЦВК щодо заповнення бюлетеня на місцевих виборах: