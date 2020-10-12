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Ракурс
Як заповнити бюлетень на місцевих виборах — роз’яснення ЦВК

Як заповнити бюлетень на місцевих виборах — роз’яснення ЦВК

12 жов 2020, 15:50
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Як заповнювати бюлетень на місцевих виборах 2020 року, щоб не помилитися, пояснили у Центральній виборчій комісії. Зокрема, на засідання ЦВК 10 жовтня була ухвалена постанова, якою затверджувалося офіційне Роз’яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів.

Цю постанову мали отримати органи ведення Держреєстру виборців та Територіальні виборчі комісії.

«Ракурс» публікує офіційне Роз’яснення ЦВК щодо заповнення бюлетеня на місцевих виборах:


Як заповнити бюлетень на місцевих виборах, пояснила ЦВК — місцеві вибори 2020

Джерело: Ракурс


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