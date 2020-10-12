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Ракурс
Как заполнить бюллетень на местных выборах — разъяснение ЦИК

Как заполнить бюллетень на местных выборах — разъяснение ЦИК

12 окт 2020, 15:50
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Как заполнить бюллетень на местных выборах 2020 года, пояснили в Центральной избирательной комиссии. В частности, на заседании 10 октября ЦИК утвердил официальное разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня на выборах депутатов областных, районных, городских, районных в городе, сельских, поселковых советов, а также сельских, поселковых, городских голов.

Это постановление должны были получить органы ведения Госреестра избирателей и Территориальные избирательные комиссии.

«Ракурс» публикует официальное разъяснение ЦИК о заполнении бюллетеня на местных выборах:


Как заполнить бюллетень на местных выборах, объяснил ЦИК — местные выборы 2020

Источник: Ракурс


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