Как заполнить бюллетень на местных выборах, объяснил ЦИК — местные выборы 2020

Как заполнить бюллетень на местных выборах — разъяснение ЦИК

https://racurs.ua/n145040-kak-zapolnit-bulleten-na-mestnyh-vyborah-razyasnenie-cik.html

Ракурс

Как заполнить бюллетень на местных выборах 2020 года, пояснили в Центральной избирательной комиссии. В частности, на заседании 10 октября ЦИК утвердил официальное разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня на выборах депутатов областных, районных, городских, районных в городе, сельских, поселковых советов, а также сельских, поселковых, городских голов.

Это постановление должны были получить органы ведения Госреестра избирателей и Территориальные избирательные комиссии.

«Ракурс» публикует официальное разъяснение ЦИК о заполнении бюллетеня на местных выборах: