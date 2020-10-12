Как заполнить бюллетень на местных выборах, объяснил ЦИК — местные выборы 2020

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Как заполнить бюллетень на местных выборах — разъяснение ЦИК
Как заполнить бюллетень на местных выборах — разъяснение ЦИКhttps://racurs.ua/n145040-kak-zapolnit-bulleten-na-mestnyh-vyborah-razyasnenie-cik.htmlРакурс
Как заполнить бюллетень на местных выборах 2020 года, пояснили в Центральной избирательной комиссии. В частности, на заседании 10 октября ЦИК утвердил официальное разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня на выборах депутатов областных, районных, городских, районных в городе, сельских, поселковых советов, а также сельских, поселковых, городских голов.
Это постановление должны были получить органы ведения Госреестра избирателей и Территориальные избирательные комиссии.
«Ракурс» публикует официальное разъяснение ЦИК о заполнении бюллетеня на местных выборах:
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