Динамо-Ювентус. Фото: ukrinform.ua

https://racurs.ua/ua/n145348-dynamo-uventus-yakogo-rahunku-matchu-ochikuut-bukmekery.html

Ракурс

Ліга чемпіонів стартує для київського «Динамо» 20 жовтня. Вперше за чотири роки столичний клубу проведе матч у груповому раунді Ліги чемпіонів. Кияни вдома прийматимуть туринський «Ювентус».

Трансляція розпочнеться о 19.55 на телеканалі «Футбол 1». Про це пише сайт «Динамо».

Кияни пробились до групового раунду вперше з 2016 року. Гра проти чемпіона Італії дев’яти останніх сезонів обіцяє бути для киян непростою.

На думку букмекерів, фаворитом поєдинку є туринська команда. Коефіцієнт на перемогу туринців становить 1,95, а шанси «Динамо» — 4,33, на нічийний результат пропонується коефіцієнт 3,30.

Букмекери найбільше очікують нічию з рахунком 1:1, коефіцієнт на яку становить 6,00. Мінімальна перемога команди Андреа Пірло отримала коефіцієнт 6,50.

Основний склад «Динамо» не зазнав особливих змін перед матчем. Туринцям через коронавірус не допоможе Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Ювентус» відбудеться за присутності вболівальників на трибунах. На НСК «Олімпійський» допустять 30% глядачів від загальної місткості арени.