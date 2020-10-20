Динамо-Ювентус. Фото: ukrinform.ua

https://racurs.ua/n145348-dinamo-uventus-kakogo-scheta-matcha-ojidaut-bukmekery.html

Ракурс

Лига чемпионов стартует для киевского «Динамо» 20 октября. Столичный клуб впервые за четыре года проведет матч в групповом раунде Лиги чемпионов.

Киевляне дома будут принимать туринский «Ювентус».

Трансляция начнется в 19.55 на телеканале «Футбол 1». Об этом пишет сайт «Динамо».

Киевляне пробились в групповой раунд впервые с 2016 года. Игра против чемпиона Италии девяти последних сезонов будет для киевлян непростой.

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является туринская команда. Коэффициент на победу туринцев составляет 1,95, а шансы «Динамо» — 4,33, на ничейный результат предлагается коэффициент 3,30.

Букмекеры больше ожидают ничью со счетом 1:1, коэффициент на которую составляет 6,00. Минимальная победа команды Андреа Пирло получила коэффициент 6,50.

Основной состав «Динамо» не претерпел особых изменений перед матчем. Туринцам из-за коронавируса не поможет Криштиану Роналду.

Напомним, матч Лиги чемпионов «Динамо» — «Ювентус» состоится в присутствии болельщиков на трибунах. На НСК «Олимпийский» допустят 30% зрителей от общей вместимости арены.