Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський «загіпнотизував» у Раді «слугу» Третьякову, скріншот відео

Зеленський «загіпнотизував» у Раді «слугу» Третьякову (ВІДЕО)

20 жов 2020, 15:13
999

Послання президента Володимира Зеленського до Верховної Ради дивно вплинуло на народного депутата Галину Третьякову. Під час промови президента в парламенті 20 жовтня очільник комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів поводилася нестандартно.

Як свідчить відео, оприлюднене на сторінці парламентського фотожурналіста Яна Доброносова, нардеп сиділа у першому ряді від трибуни і розгойдувалася вперед і назад у такт словам президента. У цей час глава держави звітував саме про здійснення соціальних ініціатив. Колеги поруч набагато спокійніше реагували на слова Зеленського.

Коли згоден з президентом, з кожним словом, — підписав відео Доброносов.


Нагадаємо, що раніше Третьякова кілька разів опинялася в центрі скандалів у парламенті.

Наприклад, нардеп-«слуга» заявила, що виплачувати безробітним соціальну допомогу недоцільно, оскільки в сім’ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти «низької якості».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів