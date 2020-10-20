Зеленський «загіпнотизував» у Раді «слугу» Третьякову, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n145350-zelenskyy-zagipnotyzuvav-u-radi-slugu-tretyakovu-video.html

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Послання президента Володимира Зеленського до Верховної Ради дивно вплинуло на народного депутата Галину Третьякову. Під час промови президента в парламенті 20 жовтня очільник комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів поводилася нестандартно.

Як свідчить відео, оприлюднене на сторінці парламентського фотожурналіста Яна Доброносова, нардеп сиділа у першому ряді від трибуни і розгойдувалася вперед і назад у такт словам президента. У цей час глава держави звітував саме про здійснення соціальних ініціатив. Колеги поруч набагато спокійніше реагували на слова Зеленського.

Коли згоден з президентом, з кожним словом, — підписав відео Доброносов.

Нагадаємо, що раніше Третьякова кілька разів опинялася в центрі скандалів у парламенті.

Наприклад, нардеп-«слуга» заявила, що виплачувати безробітним соціальну допомогу недоцільно, оскільки в сім’ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти «низької якості».