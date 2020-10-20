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Ракурс
Тело человека. Фото: Популярная механика

Ранее неизвестный орган человеческого тела обнаружили медики — фото и видео открытия

20 окт 2020, 17:28
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Ранее неизвестный орган в человеческом теле удалось обнаружить ученым из Нидерландского института рака. Оказалось, что глубоко в носоглотке человека существует четвертая пара крупных слюнных желез, о существовании которой никто не догадывался.

Исследователи установили, что брыжейка, которая ранее считалась средством прикрепления внутренних органов, оказалась полноценным органом. Об этом идет речь в статье в журнале Radiotherapy and Oncology, передает «Популярная механика».

Сообщается, что врачи проводили ПЭТ-КТ исследование пациенту с раком, и обратили внимание, что у пациента есть четвертая пара крупных желез, которая скрывается в глубине носоглотки, за трубным валиком. Железы расположены в геометрическом центре черепа, ближе к его основанию, из-за чего орган до сих пор оставался незамеченным.

Ранее неизвестный орган. Фото: Популярная механика


Присутствие этих желез подтвердили при помощи дополнительного сканирования у более чем сотни человек, а также во время вскрытия двух тел — мужского и женского. Оказалось, что железы обеспечивают смазку и защиту носоглотки и зева.

Напомним, ранее мы сообщали, что исследователи определили новый белок, связанный с развитием возрастной макулодистрофии — заболевания, при котором поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение. Возрастная макулодистрофия — одна из самых частых причин слепоты у людей старше 55 лет. Это открытие может проложить путь новому способу диагностики и лечения заболевания.


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