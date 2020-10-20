Проблемные регионы на выборах. Фото: prm.ua

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Местные выборы состоятся спустя несколько дней. Комитет избирателей Украины (КИУ) фиксирует рост количества фактов насилия и использования черного пиара связанного с избирательной кампанией.

Эксперты КИУ провели анализ и выделили самые проблемные регионы на выборах. Речь идет о Закарпатье и Одесской области. Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Анализ проводился по следующим критериям: факты подкупа, факты насилия, избирательный туризм.

На Закарпатье часто фиксируют сетки по подкупу избирателей и факты насилия, например, в Вышковской ОТО, в результате избиения умер кандидат в депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь». В Одесской области зафиксированы рекордные случаи избирательного туризма и механизмы подкупа избирателей, — рассказал Кошель.

По его убеждению, чтобы избежать массовых нарушений в день выборов, Одесская область и Закарпатье требуют усиленного внимания от медиа, наблюдателей и правоохранительных органов.

Ключевой проблемой избирательного периода, по словам Кошеля, является подкуп избирателей. Это нарушение фиксируют в трети областей Украины. Самая распространенная форма — раздача избирателям любых продуктов, в частности масок и дезинфекторов.

На Львовщине в Давыдовской ОТО раздавали брендированные маски с логотипом кандидата. В Киеве распространяли маски с логотипом партии и оставляли их в почтовых ящиках, — добавил гендиректор КИУ.



Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Напомним, в Офисе президента заявили, что запланированный на 25 октября опрос не будет иметь юридических последствий.