КИУ обнаружил неестественый рост численности избирателей в ОТГ

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Перед местными выборами Комитет избирателей Украины (КИУ) обнаружил более 20 общин с аномально большим количеством новых избирателей. КИУ обратил внимание на этот феномен после ряда сообщений от своих наблюдателей о неестественном приросте населения.

Возможность изменения избирательного адреса стала фактором риска для массовых фальсификаций. Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По словам Кошель, в некоторых регионах этот прирост достигал 20% от общего количества населения.

Например, в Каролино-Бугазской ОТО за месяц произошел прирост на 513 избирателей, то есть, если в этой ОТО будет явка 40%, то каждый четвертый голос — это голос избирательного туриста, — рассказал гендиректор КИУ.

По его убеждению, это прямой путь к искажению результатов выборов, а такая технология достаточно распространена. В частности, в Фонтанской сельской общине прирост на 745 избирателей, в Слободско-Кульчиевецкой общине +239 избирателей, Козине +170.

Последствия такой технологии — искажение результатов выборов, ведь при низкой явке это может существенно повлиять на результат выборов. На таких участках, где наблюдается прирост населения, необходимо усилить патрулирование, чтобы предотвратить нарушения, — констатировал Кошель.



Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Напомним, в Офисе президента заявили, что запланированный на 25 октября опрос не будет иметь юридических последствий.