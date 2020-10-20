Комітет виборців виявив масове нашестя «туристів» у деяких ОТГ

КВУ виявив зростання чисельності виборців

https://racurs.ua/ua/n145355-kvu-vyyavyv-nepryrodne-zrostannya-chyselnosti-vyborciv-v-deyakyh-otg.html

Ракурс

Напередодні місцевих виборів Комітет виборців України (КВУ) виявив понад 20 громад, у яких аномально велика кількість нових виборців. КВУ звернув увагу на цей феномен після низки повідомлень від своїх спостерігачів про неприродний приріст населення.

Таким чином, можливість зміни виборчої адреси стала ризиком для масових фальсифікацій. Про це заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

За словами Кошеля, в деяких регіонах цей приріст сягав 20% від загальної кількості населення.

Наприклад, у Кароліно-Бугазькій ОТГ за місяць відбувся приріст на 513 виборців, тобто якщо в цій ОТГ буде явка 40%, то кожен четвертий голос — це голос виборчого туриста, — розповів гендиректор КВУ.

На його переконання, це прямий шлях до спотворення результатів виборів, оскільки така технологія досить поширена. Зокрема, у Фонтанській сільській громаді приріст на 745 виборців, у Слобідсько-Кульчієвецькій громаді +239 виборців, Козині +170.

Наслідки такої технології — спотвореність результатів виборів, адже при низькій явці технологія може суттєво вплинути на результат виборів. На дільницях, де спостерігається приріст населення, необхідно посилити патрулювання, щоб запобігти масовим порушенням, — констатував Кошель.



Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що заплановане на 25 жовтня опитування не матиме юридичних наслідків.