Це був піар перед виборами — опозиція прокоментувала виступ Зеленського в Раді, фото — Букви

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Виступ Зеленського у Раді розкритикували опозиційні до «Слуги народу» парламентські партії. Нардепи у кулуарах коментували послання про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Представники фракцій «Європейська солідарність», «Голос» і «Опозиційна платформа — За життя» різними словами оцінили виступ президента, але зійшлися на тому, що глава держави мав би звернутися із іншими тезами до громадян та парламенту.

Глава партії «Голос» Кіра Рудик вважає, що виступом у парламенті президент Володимир Зеленський «зафіксував остаточний перехід в опозицію до самого себе».

На її думку, президент переконливо вказав на фактичне згортання медичної та судової реформ, але бачення вирішення цих проблем він не продемонстрував. Також президент, за її словами, визнав провал боротьби з корупцією і повторив те, про що чи не щодня говорять опозиційні партії: обіцяних посадок немає, а топ-корупціонери «реалізовують нові схеми за участю представників вже чинної влади».

Партія «Голос» вітає українського президента в лавах опозиціонерів. Його критична риторика посилюється вдалими образами та акторським талантом, — зазначила Рудик.

Олексій Гончаренко із «Європейської солідарності» вважає, що сьогодні у Раді виступив не президент, а лідер однієї з політичних сил за п’ять днів до виборів.

Це був виключно політичний піар, — сказав нардеп на брифінгу.

Його колега Микола Княжицький припустив, що Зеленський застряг у минулому, оскільки його промова будувалася на конкуренції з Петром Порошенком і він досі сприймає Порошенка президентом.

Він апелює до нього, звертається і згадує не називаючи прізвища. Звичайно, що про майбутнє в тій промові нічого не було, та і про сьогодення теж нічого не було, — заявив Княжицький в кулуарах Ради.

Член фракції ОПЗЖ Юрій Павленко сказав журналістам, що не почув у виступі президента власне послання про зовнішнє і внутрішнє становище України.

Виступ і представлення послання — це піар-захід, спрямований в рамках виборчої кампанії для порятунку падіння рейтингу партії влади «Слуга народу» перед місцевими виборами. Тому виступ президента і послання президента до Верховної Ради — це різні речі, нічого спільного вони не мают під собою, — прокоментував Павленко.

Інна Совсун, заступник голови партії «Голос» вважає, що тези у виступі президента не відповідають реальній ситуації в Україні напередодні місцевих виборів.

Замість того, щоб обговорювати найкращі стратегії розвитку міст, ми говоримо про одне — про опитування, яке вирішив провести президент. Опитування, про яке ще два тижні тому ніхто з депутатів фракції «Слуги народу» навіть нічого не знав, опитування, на яке президент не уповноважений. А головне — опитування, у якому ми досі не знаємо, хто і як рахуватиме результати, — повідомила Совсун.

Нагадаємо, що президент виступив 20 жовтня у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.