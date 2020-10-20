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Погода в Україні на 21 жовтня. Фото: Pixabay

Нічні заморозки та до +18° тепла вдень — погода в Україні на 21 жовтня (КАРТА)

20 жов 2020, 16:21
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Погода в Україні 21 жовтня очікується по-осінньому помірно тепла, на півночі очікуються мінливі дощі. Температура повітря прогріється до +18°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 10−18° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними, можливі заморозки — 0−10° вище нуля. Вітер обіцяють південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 21 жовтня буде мінливо хмарною, опадів не прогнозується. Вночі повітря прогріється до 3−5° тепла, а вдень — 11−13° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується дещо прохолодніша. Температура повітря вночі складе 0−2° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 10−12° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть найтеплішими серед усіх регіонів. Температура повітря вночі складе 8−10° тепла, а вдень повітря прогріється до 16−18° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується відносно тепла. Температурні показники будуть такими: уночі 2−4° тепла, а вдень — 12−14° вище нуля.

Погода в Карпатах 21 жовтня буде хмарною, подекуди сонечко буде показуватися за хмарами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 2−4° тепла, а вдень 13−15° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 21 жовтня. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 21 жовтня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не спостерігатимуться.


Геомагнітні бурі. Інфографіка: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр спрогнозував погоду на жовтень.

Джерело: Ракурс


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