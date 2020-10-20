Погода в Украине на 21 октября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 21 октября ожидается по-осеннему теплая, на севере страны ожидаются переменные дожди. Температура воздуха прогреется до +18°.

Днем столбики термометров покажут 10−18° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными, возможны заморозки — 0−10° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 21 октября будет переменно облачной, осадков не прогнозируется. Ночью воздух прогреется до 3−5° тепла, а днем ​​- 11−13° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется более прохладная. Температура воздуха ночью составит 0−2 ° тепла, а днем столбики термометра достигнут 10−12° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут самыми теплыми среди всех регионов. Температура воздуха ночью составит 8−10° тепла, а днем воздух прогреется до 16−18° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется относительно теплая. Температурные показатели будут следующими: ночью 2−4° тепла, а днем — 12−14° выше нуля.

Погода в Карпатах 21 октября будет облачной, местами солнце будет выглядывать из-за облаков. Столбики термометров в темное время суток покажут 2−4° тепла, а днем 13−15° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка Украины 21 октября прогнозируется спокойная. Магнитные бури не ожидаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр спрогнозировал погоду на октябрь.