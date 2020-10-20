Пиар перед выборами и тень Порошенко — оппозиция прокомментировала выступление Зеленского в Раде, фото — Буквы

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Выступление Зеленского в Раде раскритиковали оппозиционные «Слуге народа» парламентские партии. Нардепы в кулуарах комментировали послание о внутреннем и внешнем положении Украины.

Представители фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» разными словами оценили выступление президента, но сошлись на том, что глава государства должен был обратиться с другими тезисами к гражданам и парламенту.

Глава партии «Голос» Кира Рудык считает, что выступлением в парламенте президент Владимир Зеленский «зафиксировал окончательный переход в оппозицию к самому себе».

По ее мнению, президент убедительно указал на фактическое свертывание медицинской и судебной реформ, но видение решения этих проблем он не продемонстрировал. Также президент, по ее словам, признал провал борьбы с коррупцией и повторил то, о чем почти ежедневно говорят оппозиционные партии: обещанных посадок нет, а топ-коррупционеры «реализуют новые схемы с участием представителей уже действующей власти».

Партия «Голос» поздравляет украинского президента в рядах оппозиционеров. Его критическая риторика усиливается удачными образами и актерским талантом, — отметила Рудык.

Алексей Гончаренко из «Европейской солидарности» считает, что сегодня в Раде выступил не президент, а лидер одной из политических сил за пять дней до выборов.

Это был исключительно политический пиар, — сказал нардеп на брифинге.

Его коллега Николай Княжицкий предположил, что Зеленский застрял в прошлом, поскольку его речь строилась на конкуренции с Петром Порошенко и он до сих пор воспринимает Порошенко президентом.

Он апеллирует к нему, обращается и вспоминает, не называя фамилии. Конечно, о будущем в речи ничего не было, да и о настоящем тоже ничего не было, — заявил Княжицкий в кулуарах Рады.

Член фракции ОПЗЖ Юрий Павленко сказал журналистам, что не услышал в выступлении президента собственно послания о внешнем и внутреннем положении Украины.

Выступление и представление послания — это пиар-мероприятие, направленное в рамках избирательной кампании для спасения падение рейтинга партии власти «Слуга народа» перед местными выборами. Поэтому выступление президента и послание президента к Верховной Раде — это разные вещи, ничего общего они не имеют под собой, — прокомментировал Павленко.

Инна Совсун, заместитель председателя партии «Голос» считает, что тезисы в выступлении президента не соответствуют реальной ситуации в Украине накануне местных выборов.

Вместо того, чтобы обсуждать лучшие стратегии развития городов, мы говорим об одном — об опросе, который решил провести президент. Опрос, о котором еще две недели назад никто из депутатов фракции «Слуги народа» даже ничего не знал. А главное — опрос, результаты которого неизвестно кто будет подсчитывать, — сообщила Совсун.

Напомним, что президент выступил 20 октября в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.