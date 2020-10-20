Авиакатастрофа в Иране. Фото: Укринформ

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Авиакатастрофа МАУ в Иране будет расследоваться как в Тегеране, так и в Киеве. Сейчас в столице Ирана продолжается второй раунд двусторонних переговоров по расследованию авиакатастрофы, которая произошла 8 января 2020 года.

Заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Гюндуз Мамедов встретился с прокурором Военной прокуратуры Тегерана Голамаббасом Торки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Заместитель генпрокурора возглавляет украинскую делегацию. Во время встречи он отметил, что эффективное сотрудничество между Украиной и Ираном даст возможность установить истину и привлечь виновных к ответственности в рамках международного права.

Мамедов отметил, что главными «столбами» следствия будут следующие направления:

восстановление хронологии событий;

проведение совместных следственных действий и экспертиз;

обработка информации с «черных ящиков» и записей с аппаратуры боевой машины, которая осуществила выстрелы;

передача информации о шести подозреваемых в сбивании самолета.

Офис Генерального прокурора уже запросил разрешение на проведение совместных следственных действий и экспертиз. Сообщается, что сейчас украинская делегация получила заверения от иранской стороны в том, что в стране есть политическая воля для того, чтобы как можно быстрее восстановить справедливость.



Напомним, ранее мы сообщали, что последние переговоры с Ираном по расследованию авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ продолжались 11 часов подряд. За это время Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств авиакатастрофы МАУ и привлечения к ответственности виновных в трагедии.

Также страна согласилась выполнить все свои обязательства, в соответствии с международными конвенциями в области авиации, которые ратифицированы исламской республикой.