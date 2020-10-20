Сбитый рейс МАУ — заместитель Венедиктовой договаривается в Иране о совместном следствии и экспертизах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145357-sbityy-reys-mau-zamestitel-venediktovoy-dogovarivaetsya-v-irane-o-sovmestnom-sledstvii.htmlРакурс
Авиакатастрофа МАУ в Иране будет расследоваться как в Тегеране, так и в Киеве. Сейчас в столице Ирана продолжается второй раунд двусторонних переговоров по расследованию авиакатастрофы, которая произошла 8 января 2020 года.
Заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Гюндуз Мамедов встретился с прокурором Военной прокуратуры Тегерана Голамаббасом Торки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Заместитель генпрокурора возглавляет украинскую делегацию. Во время встречи он отметил, что эффективное сотрудничество между Украиной и Ираном даст возможность установить истину и привлечь виновных к ответственности в рамках международного права.
Мамедов отметил, что главными «столбами» следствия будут следующие направления:
- восстановление хронологии событий;
- проведение совместных следственных действий и экспертиз;
- обработка информации с «черных ящиков» и записей с аппаратуры боевой машины, которая осуществила выстрелы;
- передача информации о шести подозреваемых в сбивании самолета.
Офис Генерального прокурора уже запросил разрешение на проведение совместных следственных действий и экспертиз. Сообщается, что сейчас украинская делегация получила заверения от иранской стороны в том, что в стране есть политическая воля для того, чтобы как можно быстрее восстановить справедливость.
Напомним, ранее мы сообщали, что последние переговоры с Ираном по расследованию авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ продолжались 11 часов подряд. За это время Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств авиакатастрофы МАУ и привлечения к ответственности виновных в трагедии.