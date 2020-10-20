Авіакатастрофа МАУ. Фото: Укрінформ

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані буде розслідуватися як у Тегерані, так і у Києві. Наразі у столиці Ірану триває другий раунд двосторонніх переговорів щодо розслідування авіакатастрофи, яка сталася 8 січня 2020 року.

Заступник генпрокурора Венедіктової Гюндуз Мамедов зустрівся з прокурором Військової прокуратури Тегерану Голамаббасом Торкі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Заступник генпрокурора очолює українську делегацію. Під час зустрічі він наголосив на тому, що ефективне співробітництво між Україною та Іраном дасть можливість встановити істину та притягнути винних до відповідальності у рамках міжнародного права.

Мамедов зауважив, що головними «стовпами» слідства будуть такі напрями:

відновлення хронології подій;

проведення спільних слідчих дій та експертиз;

обробка інформації з «чорних скриньок» та записів з апаратури бойової машини, яка здійснила постріли;

отримання інформації щодо шести осіб, підозрюваних у збитті літака.

Офіс Генерального прокурора вже запросив дозвіл на проведення спільних слідчих дій та експертиз. Повідомляється, що наразі українська делегація отримала запевнення від іранської сторони у тому, що у країні є політична воля для того, щоб якомога швидше відновити справедливість.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що останні переговори з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи пасажирського літака МАУ тривали 11 годин. Під час них Іран включився у переговорний процес щодо встановлення всіх обставин авіакатастрофи МАУ та притягнення до відповідальності винних у трагедії.

Також країна погодилася виконати усі свої зобов’язання, згідно з міжнародними конвенціями у сфері авіації, які ратифіковані ісламською республікою.