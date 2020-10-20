Проблемні регіони на виборах. Фото: prm.ua

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Місцеві вибори відбудуться через декілька днів. Комітет виборців України (КВУ) фіксує зростання фактів насильства та використання чорного піару.

Експерти КВУ провели аналіз і виокремили найбільш проблемні регіони на виборах. Йде мова про Закарпаття та Одеську область. Про це під час прес-конференції заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

Аналіз проводився за такими критеріями: факт підкупу, факт насилля, виборчий туризм.

На Закарпатті часто фіксують сітки по підкупу виборців та факти насилля, наприклад, у Вишківській ОТГ, внаслідок побиття помер кандидат в депутати від «Опозиційної платформи — За життя». На Одещині зафіксовані рекордні випадки виборчого туризму та механізми підкупу виборців, — розповів Кошель.

На його переконання, щоб уникнути масових порушень у день виборів, Одещина та Закарпаття потребують посиленої уваги від медіа, спостерігачів та правоохоронних органів.

Ключовою проблемою виборчого періоду, за словами Кошеля, є підкуп виборців. Це порушення фіксують у третині областей України. Найпоширеніша форма — роздача виборцям будь-яких продуктів, зокрема масок і дезінфекторів.

На Львівщині у Давидівській ОТГ роздавали брендовані маски з логотипом кандидата. У місті Києві поширювали маски з логотипом партії та залишали їх у поштових скриньках, — додав гендиректор КВУ.



Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що заплановане на 25 жовтня опитування не матиме юридичних наслідків.