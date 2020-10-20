Людське тіло. Фото: Популярная механика

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Ракурс

Раніше невідомий орган у людському тілі вдалося знайти вченим з Нідерландського інституту раку. Виявилося, що глибоко у носогорлі людини існує четверта пара великих слинних залоз, про існування якої ніхто не здогадувався.

Дослідники встановили, що брижа, яка раніше вважалася засобом прикріплення внутрішніх органів, виявилася повноцінним органом. Про це йдеться у статті в журналі Radiotherapy and Oncology, передає «Популярная механика».

Повідомляється, що лікарі проводили ПЕТ-КТ дослідження пацієнту з раком, і звернули увагу, що у пацієнта є четверта пара великих залоз, яка ховається у глибині носогорла, за трубним валиком. Залози розташовані у геометричному центрі черепа, ближче до його основи, через що орган досі залишався непоміченим.

Присутність цих залоз підтвердили за допомогою додаткового сканування у понад сотні людей, а також під час розтину двох тіл — чоловічого і жіночого. Виявилося, що залози забезпечують змащення і захист носогорла і зіва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідники знайшли новий білок, пов’язаний з розвитком вікової макулодистрофії — захворювання, при якому вражається сітківка ока і порушується центральний зір. Вікова макулодистрофія — одна з найчастіших причин сліпоти у людей старше 55 років. Це відкриття може прокласти шлях новому способу діагностики та лікування захворювання.