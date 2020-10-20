Майбутню українську вакцину від коронавірусу презентували Зеленському

Вакцина від коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145361-maybutnu-ukrayinsku-vakcynu-vid-koronavirusu-prezentuvaly-zelenskomu.html

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Вакцина від коронавірусу розробляється у всьому світі, а також в Україні. Президенту Володимиру Зеленському науковці представили зразок можливої української вакцини від коронавіруса, яка вже пройшла доклінічні випробування.

Зразок вакцини було створено завдяки унікальному підходу, який допоможе боротися навіть з мутованими версіями захворювання. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що даний зразок випробовувався протягом шести місяців і має можливість нейтралізувати вірус COVID-19 в культурі інфікованих клітин людини. Зразок потенційно допоможе боротися з новими видами коронавірусів, які мутують після поширення інфекції.

Наразі було визначено, що вакцину переведуть у стадію клінічних випробувань, а вже згодом українську вакцину зможуть виготовляти на місцевих фармакологічних заводах. Натомість ціна на можливу вакцину досі не встановлена.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна буде забезпечена вакцинами проти коронавірусної хвороби після їх реєстрації виробниками і перекваліфікації Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Передбачається, що вакцина надаватиметься у декілька траншів, а вакцинувати будуть групи ризику.