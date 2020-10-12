Вакцина. Фото: Mos.ru

https://racurs.ua/ua/n145039-ukrayina-otrymaie-rosiysku-vakcynu-vid-covid-19-u-kremli-nazvaly-umovy.html

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Російську вакцину від коронавірусу «Супутник V» можуть почати постачати до України. Умовою для цього є офіційне прохання України.

Про це заявив прес-секретар президента Російської федерації Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За словами Пєскова, наразі Україна не говорила, що хоче отримати російську вакцину.

Головне — зрозуміти, хоче цього Україна для своїх громадян або не хоче… Необхідне бажання України отримати цю вакцину, — считает Пєсков.



Речник Путіна додав, що незабаром Росія розпочне масове виробництво цієї вакцини тож її буде достатньо. Як заявив Пєсков, «щодо вакцини також ведеться співпраця і з іншими державами».

Нагадаємо, що під час особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася 6 жовтня, Віктор Медведчук, один із лідерів фракції «Опозиційна платформа — За життя», заявив, що прищепився російською вакциною від COVID-19. Під час зустрічі Володимир Путін не виключив, що російську вакцину привезуть в Україну.