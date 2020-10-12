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Вакцина. Фото: Mos.ru

Украина получит российскую вакцину от COVID-19 — в Кремле назвали условия

12 окт 2020, 15:56
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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут начать поставлять в Украину. Условием для этого является официальное прошение Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, пока Украина не говорила, что хочет получить российскую вакцину.

Главное — понять, хочет этого Украина для своих граждан или не хочет… Необходимо желание Украины получить эту вакцину, — считает Песков.


Представитель Путина добавил, что вскоре Россия начнет массовое производство этой вакцины, поэтому ее будет достаточно. Как заявил Песков, «по линии вакцины также ведется сотрудничество и с другими государствами».

Напомним, что во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 6 октября, Виктор Медведчук, один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что привился российской вакциной от COVID-19. Во время встречи Владимир Путин не исключил возможность поставки российской вакцины в Украину.


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