Судитися з НБУ через «ПриватБанк» знову взявся соратник Коломойського

Справа "ПриватБанка". Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n145362-sudytysya-z-nbu-cherez-pryvatbank-znovu-vzyavsya-soratnyk-kolomoyskogo.html

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Справа «ПриватБанку» наповнюється новими позовами завдяки колишньому акціонеру та соратнику олігарха Ігоря Коломойського — Геннадію Боголюбову. Він подав чотири нових позови до суду проти Національного банку України та Міністерства фінансів у справі щодо націоналізації банку.

Справи розглядатиме Господарський суд Києва. Про це повідомляється у Судовому реєстрі.

Повідомляється, що позови стосуються визначення розміру статутного капіталу та розміру частки у банку, а також визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій банку Міністерством фінансів, витребування майна з чужого незаконного володіння та визнання права власності акцій «ПриватБанку». Наразі розгляд справ перебуває у стадії призначення судів, які розглядатимуть процес.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «ПриватБанк» програв у суді ще одній фірмі олігарха Ігоря Коломойського. Товариство з обмеженою відповідальністю «Арлан», власниками якого є Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов, виграло судовий позов.

Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ «Арлан» і прийняв рішення про стягнення із «ПриватБанку» 17,3 млн грн. Дану суму ТОВ «Арлан», як поручитель «ПриватБанку», сплатив Національному банку України по рефінансуванню.