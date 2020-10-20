Екс-очільника податкової звинуватили у корупції — що сталося

Сергій Верланов. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n145363-eks-ochilnyka-podatkovoyi-zvynuvatyly-u-korupciyi-scho-stalosya.html

Ракурс

Боротьба с корупцією в Україні продовжується, а іноді у корупційних злочинах підозрюють навіть топ-чиновників. Заступник генерального прокурора повідомив про підозру колишньому голові Державної податкової служби Сергію Верланову.

Його звинувачують у зловживанні владою та службовим становищем. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора

Повідомляється, що колишнього очільника ДПС підозрюють у використанні влади для одержання неправомірної вигоди для конкретної юридичної особи.

Досудове розслідування встановило, що Верланов незаконно скасував податкове повідомлення на суму понад 2 млрд грн. Сами за цим документом Офісом великих платників податків ДПС було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни. У зв’язку з цим бюджет недоотримав цю суму.



На ці звинувачення відреагував сам Верланов. Він назвав справу «політично вмотивованою».





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обшуки у Верланова співробітники Служби безпеки України проводили у рамках розслідування кримінального провадження про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової.

Кримінальне провадження розслідується за статтею про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Сам Верланов іронічно відреагував на слідчі дії в його оселі та опублікував світлини з нинішнього помешкання. Екс-податківець зазначив, що орендує квартиру у старому радянському будинку.