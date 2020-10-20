Обміняних екс-беркутівців оголосили в міжнародний розшук

Екс-беркутівці. Фото: Лента

https://racurs.ua/ua/n145364-obminyanyh-eks-berkutivciv-ogolosyly-v-mijnarodnyy-rozshuk.html

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Справи Майдану залишаються нерозслідуваними через шість років після Революції гідності. Святошинський райсуд Києва на засіданні сьогодні, 20 жовтня, оголосив у міжнародний розшук трьох колишніх беркутівців — Олега Янишевського, Сергія Зінченка й Павла Аброськіна.

Колишні співробітники силової структури були обміняні в рамках обміну полоненими з ОРДЛО. Про це повідомляє адвокатська дорадча група у своєму Telegram.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято у зв’язку з тим, що обвинувачені переховуються від суду. Відтепер прокурори мусять організувати офіційне оголошення в міжнародний розшук компетентним органом міжнародної юрисдикції.

Як відомо, у справі про розстріли під час Майдану, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п’ятеро колишніх співробітників силового підрозділу «Беркут». Серед них — Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура й Олег Янішевський.

Їх звинувачують у перевищенні службових повноважень, незаконному поводженні зі зброєю, умисному вбивстві й заподіянні тілесних ушкоджень активістам. У грудні минулого року столичний апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу екс-беркутівцям, після чого вони брали участь в обміні полоненими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо двох справ Майдану — вбивства Юрія Вербицького та викрадення з тортурами Ігоря Луценка під час подій Революції гідності. Зараз слідчі встановили двох осіб, підозрюваних в участі в злочинній організації, яка займалася вбивствами й тортурами.