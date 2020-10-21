Поразка «Динамо» від «Ювентуса», за яку не соромно — прес-конференція, фото, відео

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Ракурс

«Динамо» розпочало свій шлях у груповому етапі Ліги чемпіонів домашньою поразкою 0:2 від «Ювентуса» на НСК «Олімпійський».

Так пізно груповий етап Ліги чемпіонів ще не розпочинався ніколи. Та це не важливо, зважаючи на представництво України в турнірі.

Матч «Динамо» — «Ювентус» відкривав основну стадію турніру. Попри перевагу в трансферній вартості, досвіді та більш конкурентний чемпіонат, в першій половині гри бьянко-нері не мали очевидної ігрової переваги.

Найчастіше вдавалося тероризувати оборону киян через фланги, адже схема 3−4−3 від Андреа Пірло дає очевидні переваги в цих зонах.

МАТЧ

«Динамо» досить гідно виглядало в протистоянні з іменитим суперником. Перший тайм вселив оптимізм — на табло світилися нулі. На жаль, на самому початку другого тайму туринці вийшли вперед. Кьєза накрутив Циганкова та відпасував на Ремзі. Валієць віддав під удар, який парирував Бущан. Та першим на підборі був Альваро Мората, який спрямував м’яча у ворота.

Потім стався досить моторошний епізод за участю Караваєва і Куадрадо. Колумбієць в боротьбі за м’яч на повному ходу врізався в динамівця, але на щастя для динамівців удар коліном припав не в обличчя, а в плече. Втім, від жовтої картки це гравця «Юве» не вберегло.

Далі на полі було чимало боротьби. Кияни кілька разів мали можливості пробивати з меж штрафного майданчика, однак до конкретної небезпеки справа так і не доходила. Заміни Мірчи Луческу дали позитивний ефект. Господарі почали сміливіше йти вперед і тримати в напрузі оборону «Ювентуса». Кілька разів м’яч метався в штрафний команди Пірло, а Сидорчуку дальнім ударом вдалося змусити увійти в гру Щенсни.

Активність киян в атаці до такого бажаного голу не привела, а ось випад «Ювентуса» на 84 хвилині завершився другим взяттям воріт Бущана. Куадрадо дали навісити з правого флангу прямо на голову Морати, й іспанець приблизно з семи метрів оформив дубль.

КОМЕНТАРІ

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу відповів на запитання журналістів під час прес-конференції після матчу з «Ювентусом».

Більшість цих молодих хлопців, які лише нещодавно закінчили академію, сьогодні грали на рівних з таким іменитим суперником, з такими гравцями. Ми розраховували, що в другому таймі будемо загострювати, будемо більше ризикувати. Але, на жаль, гол на самому початку тайму зіпсував наш план. Ми дали суперникам пробити по воротах, воротар відбив м’яч прямо перед собою, і ми пропустили гол. Два рази помилилися, і обидві помилки призвели до м’ячів. Другий гол — вчасно не закрили Куадрадо, який дуже добре навісив, а в дуелі Морати і Забарного виграли досвід і майстерність іспанця, — прокоментував матч Луческу.

Він вважає, що кінцівка гри була за киянами, які діяли дуже активно та заслуговували забити гол.

Пірло сказав, що задоволений грою, самовіддачею команди, продуктивністю дій. У його гравців був лише один день на підготовку до матчу з «Динамо».

Звичайно, був технічний брак, помилялися в передачах. Але загалом я задоволений, — розповів тренер «Юве».

Він також згадав, що багато років назад Мірча Луческу зіграв велику роль у його кар'єрі гравця, а в Києві за його присутності відбулося «бойове хрещення Пірло».

В іншому матчі групи «Барселона» вдома розгромила «Ференцварош» 5:1. Саме з угорцями «Динамо» зіграє наступний тур Ліги чемпіонів — 28 жовтня у Будапешті. «Ювентус» прийме «Барсу».