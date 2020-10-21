В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается, поэтому особенно актуальным является поиск способов борьбы с этим заболеванием. В частности, остановить коронавирус рассчитывают с помощью вакцины.

Сейчас в мире ряд компании и групп ученых проводят исследования по созданию соответствующих вакцин, которые предусматривают проведение тестов на добровольцах. К сожалению, в одном из таких исследований зафиксирован летальный случай, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на газету Globo.

Отмечается, что летальный случай произошел в Бразилии. Там от осложнений коронавирусной болезни COVID-19 умер 28-летний доброволец, участвовавший в испытаниях вакцины, которую создает Оксфордский университет и британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca.

Впрочем, пока еще не известно, именно ли вакцина была причиной смерти добровольца. Дело в том, что исследование предполагает разделение участников на две группы: одной вводили вакцину, а другой — плацебо.

Само исследование предполагает применение двойного слепого метода, при котором не только испытуемые, но и экспериментаторы остаются в неведении о важных деталях эксперимента до его окончания.

Всего в Бразилии 8 тыс. человек участвуют в международной программе по исследованию препарата.

Напомним, президенту Украины Владимиру Зеленскому недавно представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса.