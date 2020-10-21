У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n145416-uchasnyk-testiv-brytanskoyi-vakcyny-vid-covid-19-pomer-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу у світі триває, тож особливо актуальним є пошук способів боротьби з цим захворюванням. Зокрема, зупинити коронавірус розраховують за допомогою вакцини.

Наразі у світі низка компанії та груп науковців проводять дослідження зі створення відповідних вакцин, які передбачають проведення тестів на добровольцях. На жаль, в одному з таких досліджень зафіксовано летальний випадок, повідомляє агентство ТАСС з посиланням на газету Globo.

Зазначається, що летальний випадок стався у Бразилії. Там від ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 помер 28-річний доброволець, який брав участь у випробування вакцини, котру створює Оксфордський університет і британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca.

Втім, наразі ще не відомо, чи саме вакцина була причиною смерті добровольця. Річ у тім, що дослідження передбачає поділ учасників на дві групи: одній вводили вакцину, а іншій — плацебо.

Саме дослідження передбачає застосування подвійного сліпого методу, при якому не лише випробувані, а й експериментатори залишаються в невіданні про важливі деталі експерименту до його закінчення.

Всього в Бразилії 8 тис. осіб беруть участь у міжнародній програмі з досліджень препарату.

Нагадаємо, президентові України Володимирові Зеленському нещодавно представили зразок можливої української вакцини від коронавірусу.