Нестача сну провокує появу небажаних думок

https://racurs.ua/ua/n145415-nedosypannya-porushuie-vajlyvyy-zahysnyy-mehanizm-ludskoyi-psyhiky-ucheni.html

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Нестача сну провокує появу небажаних думок.

Такого висновку дійшли вчені з Йоркського університету (Велика Британія) в результаті експерименту за участі 60 психічно здорових добровольців, повідомляє видання Nacked Science.

Учасників експерименту навчили асоціювати зображення осіб з фотографіями емоційно негативних (таких, як місця бойових дій) та нейтральних сцен (таких, як зображення міського пейзажу).

Після цього учасників експерименту розділили на дві групи, одній з яких в наступну ніч дозволили поспати, а іншій — ні.

Пізніше піддослідним продемонстрували зображення осіб, які асоціювалися з продемонстрованими напередодні знімками.

Виявилося, що кількість небажаних думок в учасників з групи, яка перед цим не спала, зросла майже наполовину в порівнянні з групою, якій дозволяли спати.

Загалом у представників групи, який не дозволили спати, рівень «вторгнення» негативних думок залишався незмінно вищим. Водночас у тих, кому дозволили виспатися, навпаки, навіть з’явилася здатність спокійніше дивитися на зображення сцен, які раніше викликали негативні переживання.

Таким чином, нестача сну виявилася ще одним фактором, через який збоїть захисний механізм людської психіки, котрий психологи називають «витісненням». Цей механізм захищає психіку від потоку нав’язливих думок та подібних «шкідливих» для ментального здоров’я явищ.

Зокрема, витіснення допомагає протистояти неприємним спогадам про пережитий стрес чи травмуючу ситуацію, в результаті чого для більшості людей такі епізоди не мають серйозних наслідків.

Ймовірно, недосипання порушує контроль над ділянками мозку, які підтримують пам’ять та емоції, зазначають учені.

Ці дані вказують на важливу роль порушення сну у підтримці та загостренні психічних станів, що характеризуються наполегливими, небажаними думками, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що тривалий сон удень є небезпечним для здоров’я.