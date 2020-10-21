Недостаток сна провоцирует появление нежелательных мыслей

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Недостаток сна провоцирует появление нежелательных мыслей.

К такому выводу пришли ученые из Йоркского университета (Великобритания) в результате эксперимента с участием 60 психически здоровых добровольцев, сообщает издание Nacked Science.

Участников эксперимента научили ассоциировать изображения лиц с фотографиями эмоционально негативных (таких, как места боевых действий) и нейтральных сцен (таких, как изображения городского пейзажа).

После этого участников эксперимента разделили на две группы, одной из которых в следующую ночь позволили поспать, а другой — нет.

Позже испытуемым показали изображения лиц, ассоциирующихся с продемонстрированными накануне снимками.

Оказалось, что количество нежелательных мыслей у участников из группы, которая перед этим не спала, выросла почти наполовину по сравнению с группой, которой позволяли спать.

В целом у представителей группы, которой не позволили спать, уровень «вторжения» негативных мыслей оставался неизменно высоким. В то же время у тех, кому позволили выспаться, наоборот, даже появилась способность спокойно смотреть на изображение сцен, которые раньше вызывали негативные переживания.

Таким образом, недостаток сна оказалась еще одним фактором, из-за которого сбоит защитный механизм человеческой психики, который психологи называют «вытеснением». Этот механизм защищает психику от потока навязчивых мыслей и подобных «вредных» для ментального здоровья явлений.

В частности, вытеснение помогает противостоять неприятным воспоминаниям о пережитом стрессе или травмирующей ситуации, в результате чего для большинства людей такие эпизоды не имеют серьезных последствий.

Вероятно, недосыпание нарушает контроль над участками мозга, которые поддерживают память и эмоции, отмечают ученые.

Эти данные указывают на важную роль нарушения сна в поддержке и обострении психических состояний, характеризующихся упорными, нежелательными мыслями, — подчеркивают исследователи.

Напомним, ученые недавно установили, что длительный сон днем ​​опасен для здоровья.