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Ракурс
22 октября православная церковь чтит память святого Иакова, фото: «Фома»

22 октября отмечают день апостола Иакова

21 окт 2020, 21:58
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22 октября православная церковь чтит память святого Иакова Алфеева, одного из апостолов. Считается, что после воскресения и вознесения Иисуса Христа Иаков Алфеев проповедовал, а впоследствии стал епископом Иерусалимским.

В общем о его жизни осталось мало сведений. Кроме него Иакова Алфеева, среди апостолов был еще один Яков, поэтому относительно некоторых событий не понятно, о ком идет речь.


Также на 22 октября приходится Всемирный день людей с нарушениями речи. Считается, что в мире около 3 млн людей страдают заиканием. Причины, которые приводят к возникновению заикания, до сих пор точно не установлены.

Народные приметы:

  • если снег выпадает на талую землю — в следующем году будет плохой урожай;
  • если сосульки с крыш свисают — осень будет долгой;
  • если много шелухи на луке с нынешнего урожая — зима будет суровой и холодной;
  • если вишневые листья еще не опали — стоит ожидать оттепели.

Источник: Ракурс


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