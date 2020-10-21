22 октября православная церковь чтит память святого Иакова, фото: «Фома»

https://racurs.ua/n145414-22-oktyabrya-otmechaut-den-apostola-iakova.html

Ракурс

22 октября православная церковь чтит память святого Иакова Алфеева, одного из апостолов. Считается, что после воскресения и вознесения Иисуса Христа Иаков Алфеев проповедовал, а впоследствии стал епископом Иерусалимским.

В общем о его жизни осталось мало сведений. Кроме него Иакова Алфеева, среди апостолов был еще один Яков, поэтому относительно некоторых событий не понятно, о ком идет речь.

Также на 22 октября приходится Всемирный день людей с нарушениями речи. Считается, что в мире около 3 млн людей страдают заиканием. Причины, которые приводят к возникновению заикания, до сих пор точно не установлены.

Народные приметы: