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22 октября православная церковь чтит память святого Иакова, фото: «Фома»
22 октября отмечают день апостола Иаковаhttps://racurs.ua/n145414-22-oktyabrya-otmechaut-den-apostola-iakova.htmlРакурс
22 октября православная церковь чтит память святого Иакова Алфеева, одного из апостолов. Считается, что после воскресения и вознесения Иисуса Христа Иаков Алфеев проповедовал, а впоследствии стал епископом Иерусалимским.
В общем о его жизни осталось мало сведений. Кроме него Иакова Алфеева, среди апостолов был еще один Яков, поэтому относительно некоторых событий не понятно, о ком идет речь.
Также на 22 октября приходится Всемирный день людей с нарушениями речи. Считается, что в мире около 3 млн людей страдают заиканием. Причины, которые приводят к возникновению заикания, до сих пор точно не установлены.
Народные приметы:
- если снег выпадает на талую землю — в следующем году будет плохой урожай;
- если сосульки с крыш свисают — осень будет долгой;
- если много шелухи на луке с нынешнего урожая — зима будет суровой и холодной;
- если вишневые листья еще не опали — стоит ожидать оттепели.
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