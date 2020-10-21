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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Опрос Зеленского — ОАСК получил иск к президенту

21 окт 2020, 21:36
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Местные выборы, запланированные в Украине на 25 октября, должны сопровождаться анонсированным президентом Украины Владимиром Зеленским опросом граждан.

Окружной админсуд Киева (ОАСК) зарегистрировал иск к Зеленскому по поводу этого опроса, сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Истец, житель Ивано-Франковской области, просит суд признать противоправным объявление Зеленского о проведении этого опроса на избирательных участках.

Среди других требований указанного иска — обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020 года, — отмечает пресс-служба ОАСК.


Сейчас суд решает вопрос открытия производства по соответствующему административному делу.

Напомним, в правящей политсиле «Слуга народа» сегодня, 21 октября, заявили, что профинансируют запланированное на 25 октября проведения опроса общественного мнения, на котором украинцам предложат ответить на пять вопросов от президента.

Источник: Ракурс


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