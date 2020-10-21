Опрос Зеленского профинансирует его партия, фото — Лига

https://racurs.ua/n145388-opros-zelenskogo-profinansiruet-ego-partiya.html

Ракурс

Опрос Владимира Зеленского, который планируется провести 25 октября, профинансирует партия «Слуга народа».

Об этом 21 октября заявили в этой политической силе. В СН назвали опрос Зеленского исследованием.

Решение о финансировании идеи президента приняли на заседании Высшего совета партии 20 октября.

В СН не считают опрос агитацией, поскольку в нем не будет использоваться партийная символика, «не будет ни одного призыва голосовать за „Слугу народа“ или за отдельных кандидатов на выборах». Члены партии, кандидаты в депутаты местных советов от партии и их представители не будут задействованы для проведения опроса и общения непосредственно с гражданами в день проведения выборов.

Все расходы, связанные с опросом, в СН обещают отразить в отчете партии, который подается в НАПК.

Ранее народный депутат, заместитель председателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук заявляла, что всенародный опрос будет проводить общественная организация вместе с социологами, а проведение оплатят меценаты.

Результатам этого опроса не будут доверять 41% граждан, а 43% верить его результатам. Еще 15,1% граждан не определились с отношением к этому опросу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.