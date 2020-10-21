Астероид Бенну. Фото: NASA/GODDARD/UOA

https://racurs.ua/n145386-kosmicheskiy-apparat-dal-ukol-asteroidu-kotoryy-mojet-upast-na-zemlu.html

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Космический аппарат NASA OSIRIS-REx собрал пробы грунта с 500-метрового астероида Бенну, входящего в группу Аполлонов. Возвращение зонда на Землю запланировано на 2023 год.

Предварительные данные показывают, что операция прошла успешно. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

После приближения зонда к поверхности космического тела, инженеры NASA успешно развернули трехметровую роботизированную руку. Эта система предназначена для забора проб реголита с поверхности астероида. Благодаря этому можно собирать грунт с астероида не выполняя посадки всего аппарата.

Зонд прикоснулся к астероиду в кратере, которых находится в северном полушарии Бенну. У этого места размер небольшой автостоянки. Потом космический аппарат запустил двигатели и благополучно отошел от астероида. Вскоре ученые проведут детальный анализ собранных образцов.

Благодаря образцам грунта с Бенну ученые смогут исследовать процессы, которые происходили в ранней Солнечной системе. В частности, речь идет о зарождении жизни на Земле.

Аппарат OSIRIS-Rex запустили 8 сентября 2016 года и он прилетел к астероиду в 2018 году.

Напомним, астероид размером со скалу известный как 2020 PT4, сблизился с нашей планетой 8 сентября. Он пролетел мимо Земли и Луны со скоростью 45 тыс. 360 км/ч.